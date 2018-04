Les communautés musulmanes de New York et du Royaume-Uni contrent le «Punish a Muslim Day»

En ce mardi 3 avril, les autorités de New York ont accru la sécurité dans l’arrondissement de Brooklyn, redoutant des attaques contre les résidents de confession musulmane.

Aux côtés de plusieurs responsables religieux, le maire de Brooklyn, Eric Adams, a en effet annoncé le renforcement de la sécurité dans l’arrondissement, mais aussi dans l’ensemble de la ville, craignant qu’une campagne antimusulmane initialement lancée au Royaume-Uni s’y déplace, d’après le New York Daily News.

Ainsi, l’effectif de la patrouille du New York City Police Department (NYPD) a été renforcé près des mosquées et des autres quartiers fréquentés par des personnes de confession musulmane, a déclaré Eric Adams devant plusieurs dizaines de citoyens inquiets, réunis à la Société de la jeunesse américano-pakistanaise (PAYS), dans le quartier de Ditmas Park.

Tomorrow is Love All People Day in my house. If you’re a Muslim around Hammersmith/Askew area on Tuesday and you feel unsafe DM me. I’ll be home most of the day and can escort you and offer help. 2 de abril de 2018

Ces mesures surviennent après que des Britanniques ont reçu, le 9 mars dernier, des messages sur les réseaux sociaux et des lettres anonymes les invitant à prendre part au «Punish a Muslim Day», en commettant des agressions à l’encontre des membres de la communauté musulmane britannique. «Que les choses soient claires : ceci n’est pas un canular. Il s’agit d’une action préméditée dont le but est de semer la terreur», a ajouté Eric Adams.

Unis contre la haine

D’après les courriers anonymes envoyés aléatoirement au Royaume-Uni, le «Punish a Muslim Day» devait avoir lieu ce mardi 3 avril. Plus édifiant encore, les messages faisaient également état d’un système de notation pour chaque infraction, attribuant une récompense en échange d’une action commise. A titre d’exemple, retirer le hijab d’une femme musulmane équivaut à 25 points, contre 50 points pour une attaque à l’acide et 1 000 points pour l’incendie ou l’explosion d’une mosquée.

A New York cependant, l’heure est à la solidarité. «Cela pourrait être un incident contre la communauté musulmane, mais devinez quoi : nous sommes aux côtés des communautés juives et chrétiennes, et d’autres encore, lorsqu’ils sont visés par de tels actes», a confié au New York Daily News Adeel Raba, président de la Société des officiers musulmans de la NYPD. D’autres acteurs associatifs de la ville ont appelé ce mardi les non-musulmans à «porter le hijab et le kufi» en signe de solidarité.

On the 3rd April, don't listen to the bigots and their "Punish a Muslim" day, instead let's show that our communities won't be divided, that hope is better than fear and we have more in common. #LoveAMuslimDay https://t.co/YhPXBMb403 — Thelma Walker MP (@Thelma_WalkerMP) 12 de marzo de 2018

Au Royaume-Uni, les musulmans ont été invités à «s’unir» contre les menaces, rapporte The Evening Standard. La police est toujours en état d’alerte sur d’éventuels incidents à caractère islamophobe, rassurant ainsi la communauté musulmane britannique.

D’après la même source, des manifestations sont prévues ce mardi pour protester contre ces actions antimusulmanes. Plusieurs personnes ont envoyé des messages de soutien aux musulmans, tout en insistant sur le fait de demander de l’aide s’ils ne se sentent pas en sécurité.