Casablanca accueillera la troisième édition de Smart City Expo Casablanca du 18 au 20 avril

Casablanca accueillera, du 18 au 20 avril au Hyatt Regency, la troisième édition de Smart City Expo Casablanca, indiquent les organisateurs lors d’une conférence de presse.

L’évènement s’articulera autour du thème «Villes à vivre et innovation citoyenne» et mettra à l’honneur la ville de Shanghai. Une centaine d’intervenants se succéderont pour apporter des solutions à l’urbanisation des villes via des services innovants.

Cette manifestation proposera des sujets de réflexion et d’échanges autour du développement durable, de l’innovation urbaine et des nouvelles technologies, mais aussi de la technologie civique, de la participation citoyenne, des sociétés collaboratives et des espaces publics communs.

Pendant trois jours, Smart City Expo Casablanca accueillera près de 85 intervenants autour de keynotes, de sessions plénières et parallèles. Des conférences animées par des experts et représentants de villes, entreprises, centres de recherches, universités, gouvernements et organisations internationales les plus avancés seront au programme, «confirmant la place centrale de Smart City Expo Casablanca dans la réflexion autour des Smart Cities en Afrique», poursuivent les organisateurs.

Cette troisième édition sera axée autour de deux évènements majeurs : Smart City Expo Casablanca, destiné aux professionnels, permettra d’exposer et de débattre du développement des Smart Cities en Afrique, tandis que Smart City Connect Casablanca proposera une série d’actions gratuites pour le grand public en le sensibilisant aux enjeux de la Smart City.