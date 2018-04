Marocleaks : Le Point débouté face à Arrêt sur images

«Le Tribunal de Paris a débouté Le Point du procès qu’il nous avait intenté». Ainsi se félicite le site Arrêt sur images (ASI), ce mardi, d’une décision de justice rendue le 22 mars au sujet de la plainte déposée contre lui. En effet, Mireille Duteil, journaliste retraitée de l’hebdomadaire Le Point, ainsi que ce dernier, avaient porté plainte pour «diffamation» contre Daniel Schneiderman, directeur d’ASI, Alain Gresh et Olivier Quarante.

Cette plainte visait une chronique de Daniel Schneidermann, «Maroc : Le retour de ‘l’abominable vénalité’ de la presse française ?», qui revient sur la collaboration opaque de quatre journalistes français avec L’Observateur du Maroc, publication proche du pouvoir. Dans sa chronique datée de décembre 2014, Schneidermann explique comment les plaignants auraient été «rétribués en échange d’articles favorables à la politique marocaine sur la question du Sahara occidental».

Arrêt sur images rappelle ainsi les faits : «Des quatre journalistes incriminés, seule une, Mireille Duteil, et son hebdomadaire, Le Point, nous avaient poursuivis, ainsi que le journaliste Olivier Quarante et Alain Gresh pour Orient XXI, où avait également été publié un article à ce sujet.» S’en suit alors une audience, en janvier dernier, marquée par «l’absence des plaignant.e.s», précise le site. Des plaignants qui ont finalement été «déboutés de l’ensemble de leurs demandes».

«Concernant Arrêt sur images, le tribunal a estimé que les faits poursuivis ne relevaient pas de la diffamation publique, la chronique mise en cause restant suffisamment prudente à l’égard des faits imputés à Mireille Duteil», indique encore ASI, rapportant également qu’«Olivier Quarante et Alain Gresh ont été relaxés, le premier au titre de l’absence de diffamation, le second au titre de la bonne foi, le tribunal ayant retenu l’intérêt public majeur de l’information, et ‘d’une enquête suffisamment sérieuse’».