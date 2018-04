Aéroport de Casablanca : Deux arrestations pour possession de cocaïne et de cocaïne liquide

Un Brésilien et un Nigérian ont été arrêtés lundi, à l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, en possession de plus de 4 kg de cocaïne et de 3 litres de cocaïne liquide, fait savoir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’opération de fouille à laquelle ont été soumis les deux suspects, arrivés à Casablanca à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil), ont permis la découverte dans leurs bagages de 4,195 kg de cocaïne et de 3 litres de la même drogue sous forme de liquide en bouteilles, indique la DGSN dans un communiqué.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête, supervisée par le parquet, conclut même source.