Wafa Assurance met la réalité virtuelle au service de la réduction des risques

Wafa Assurance intègre les dernières technologies en matière de réduction des risques. Ainsi, lors d’une conférence de presse tenue lundi 2 avril à Casablanca, elle a présenté ses nouvelles solutions digitales, qui utilisent la réalité virtuelle et augmentée pour une meilleure maîtrise de la réduction des risques en entreprise.

Dans ce sens, Wafa Assurance annonce qu’elle organisera des formations gratuites au profit des collaborateurs de ses entreprises clientes. «Une expérience immersive et interactive qui plongera l’utilisateur au cœur d’une simulation virtuelle faisant objet d’un exercice d’entraînement sans risque», décrit un communiqué.

Cette rencontre a été marquée par la présentation de deux concepts, à savoir l’atelier de simulation d’extinction de feu en réalité virtuelle et le VR360° («Vos risques en 360°»). Le premier consiste à la mise en place d’un concept connectant un extincteur de feu doté de capteurs à un casque de réalité virtuelle. «Ce dernier permettra à son utilisateur d’être mis en situation réelle d’un début d’incendie afin d’évaluer ses réflexes et sa capacité d’intervention», indique le groupe. Le second «est basé sur une photo 360° d’un environnement de travail projeté dans un casque de réalité virtuelle».

Il s’agit donc de «détecter la source d’un risque et le maîtriser efficacement». Un exercice «renforcé par des instructions à suivre pour l’évacuation en toute sécurité et l’intervention pour la maîtrise des risques», poursuit la même source.

Cette nouvelle approche tend à «moderniser le processus d’apprentissage, augmenter l’assimilation des règles et consignes de sécurité, et diminuer la durée de formation en lui octroyant un aspect plus attractif et convivial», conclut Wafa Assurance.