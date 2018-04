Oujda : Le procès des sept mis en cause dans les événements de Jerada reporté

Le Tribunal de première instance d'Oujda a décidé, lundi, le report au 9 avril courant du procès de sept mis en cause dans les événements survenus à Jerada.

Les prévenus sont poursuivis notamment pour insulte à l'encontre de fonctionnaires publics lors de l'exercice de leurs fonctions et violence ayant entraîné des blessures avec préméditation.

Ils sont également poursuivis pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme et endommagement de biens d'utilités publiques, incitation à la désobéissance, non-assistance aux personnes en danger et incitation à commettre des crimes et des délits.