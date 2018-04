Ceuta : Les porteuses en colère

La nouvelle mesure annoncée il y a quelques jours, relative à l’interdiction de transporter des marchandises sur le dos à Ceuta, est entrée en vigueur ce lundi 2 avril. Comme prédit par Boubker Largo, président de l’Organisation marocaine des droits de l’homme (OMDH), cette nouvelle n’enchante pas les porteuses.

Ces femmes, qui viennent pour la plupart de Tétouan, empruntent un grand taxi pour venir à Ceuta. «Six personnes dans un taxi oui, mais six personnes et six chariots, non. Les chauffeurs de taxi ne veulent pas, et en plus il n’y a pas assez de places», explique l’une d’entre elles à Ceutaldía.

Par ailleurs, une autre explique que le prix des charriots est très élevé, tandis que ceux de moindre qualité «ne nous permettent pas de ramener assez de marchandises». Sur le chemin du retour, un autre point essentiel est à soulever : celui de la route, qui s’étend sur plusieurs kilomètres et n’est même pas asphaltée.

Même si cette disposition a pour but de fluidifier le passage, les porteuses veulent que la taille du colis soit réduite et que ce dernier soit transporté sur le dos, afin de ne plus avoir à utiliser de chariots.

De son côté, l’Association pro-droits humains d’Andalousie (APDHA) dénonce le fait que cette mesure soit appliquée sans que le gouvernement espagnol ni marocain ne soit intervenu, ni consulté.

Petite précision toutefois : cette mesure ne s’appliquera ni au textile, ni aux vêtements neufs ou usagés. Il sera toujours possible de porter sur le dos un paquet de 60 x 40 centimètres. En revanche, le reste de la marchandise, comme le matériel ou la nourriture, devra être transporté dans un charriot.