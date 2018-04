Sahara : Nasser Bourita qualifie les provocations du Polisario de «développements gravissimes»

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a qualifié de «développements gravissimes» les multiples provocations des éléments du Polisario à l'est du dispositif de défense du Sahara marocain / Ph. DR

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a qualifié de «développements gravissimes» les provocations des éléments du Polisario à l'est du dispositif de défense du Sahara marocain.

Lors d'une rencontre de presse dimanche à Rabat, suite à la réunion conjointe de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants et de la Commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers, Bourita a indiqué que «depuis un certain temps, il y a eu une multiplication des provocations et d'éléments de chantage à l'égard de la MINURSO, des déploiements militaires et des annonces médiatiques qui visent toutes à altérer le statut juridique et historique de la zone à l'est du dispositif de défense, et notamment à Bir Lahlou et Tifariti».

«Ces développements graves constituent une violation directe des accords militaires, un défi et une menace au cessez-le-feu et compromettent sérieusement la stabilité régionale», a souligné le ministre, martelant que «le Maroc, de manière la plus claire, ne saura tolérer un quelconque changement dans le statut juridique, historique et réel de cette zone».

A cet égard, Nasser Bourita a rappelé que ce dispositif de défense, tracé entre 1986 et 1990 en coordination et en concertation avec de grandes puissances, a été réalisé «pour empêcher une confrontation directe entre les armées marocaine et algérienne».

«Ce dispositif n’a jamais été construit comme une frontière (...). Cette zone est placée exclusivement sous la responsabilité de l'ONU», a-t-il ajouté.

Nasser Bourita a affirmé que «le Maroc considère que la MINURSO (...) doit assurer pleinement son rôle», faisant observer que «la gestion permissive et légère de ce qui s'est passé à Guergarate a été interprétée comme un encouragement».

«Si l'ONU, Secrétariat général et Conseil de sécurité, ne sont pas prêts à mettre fin à ces provocations (...) le Maroc assumera ses responsabilités», a prévenu le ministre.