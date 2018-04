Le première édition d’«Elu Produit de l’Année Maroc»

Pour cette première édition, une trentaine de produits issus du secteur de la grande consommation ont obtenu le titre «Elu Produit de l’Année Maroc».

Trois critères ont été pris en compte lors de l’étude : l’innovation, l’attractivité produit ainsi que l’intention d’achat. Comme l’explique Philippe Gelder, président de «Produit de l’Année Monde» : «l’innovation c’est d’apporter quelque chose de nouveau dans ce qui est déjà établi».

Ces 33 produits sont d’univers différents : produits alimentaires, hygiène et soins corporels, produits de beauté, produits ménagers et électroménagers. Leur point commun, c’est d’avoir séduit par leur innovation de nombreux consommateurs marocains. Cette année plus de 3250 citoyens ont voté au Maroc pour leurs produits préférés, toutes catégories confondues.

«A partir d’aujourd’hui le consommateur marocain pourra identifier les produits innovants dans les rayons des supermarchés beaucoup plus rapidement, juste en recherchant notre logo rouge sur les emballages», a précisé Faycal Maaouni, Directeur Général de «Produit de l’Année Maroc».