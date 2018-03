Le Maroc, invité d'honneur au Salon international du livre de Québec 2018

Le Maroc participe, en tant qu'invité d'honneur, au Salon international du livre de Québec (SILQ) 2018 qui se tient du 11 au 15 avril, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.

Au total seront exposés plus de 2.000 titres édités par diverses sources, dont 9 maisons d’édition (Afrique Orient, Attaouhidi, Bouregreg, Chaaraoui, En toutes lettres, la Croisée des Chemins, les Frères Slaiki, Marsam, Tarik Editions), en plus de 14 institutions gouvernementales, académiques et de recherche.

L’offre documentaire sera accompagnée en parallèle d’un ensemble d’activités culturelles, organisées par le ministère de tutelle en collaboration avec ses partenaires dans cet événement clé, à savoir le Conseil de la Communauté Marocaine résidant à l’étranger et le Centre culturel marocain «Dar Al Maghrib» (La Maison du Maroc) à Montréal.

Le programme culturel comporte une série d’activités, allant des tables rondes, à des rencontres directes, ou des lectures créatives, des performances poétiques musicales et des présentations des dernières publications des auteurs. Parmi les participants marocains figurent, Abdellah Boussouf, Asma Lamrabet, Fatiha Morchid, Kamal Benkirane, Mahi Binebine, Maria Guessous, Moha Ennaji, Mohammed Nedali, Mustapha Fahmi, Rachid Khaless, Rachida Azoud, Soumaya Naamane-Guessous et Yolande Cohen.