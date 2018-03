Maroc : Arrestation liée au démantèlement de la cellule terroriste de Tanger et Oued Zem

L’enquête en cours menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) au sujet de la cellule terroriste démantelée jeudi et composée de 8 individus dans les villes d’Oued Zem et de Tanger, a permis d’arrêter ce vendredi à Oued Zem un autre élément soupçonné pour son implication dans les plans de cette cellule.

Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause a acquis des compétences dans la fabrication de charges et de ceintures explosives. Il était sur le point de recevoir de la part de ses complices appréhendés, le financement nécessaire pour se procurer les matières premières entrant dans la fabrication de ces engins explosifs.

Pour exécuter leur projet criminel, les membres de cette cellule ont planifié d’exploiter une ferme abandonnée, propriété de l’un des éléments interpellés, comme lieu sûr de fabrication d’explosifs. Il ont prévu l’exécution d’une série d’attaques terroristes contre des cibles sensibles dans différentes régions du Maroc.

Les perquisitions effectuées chez le mis en cause ont permis de saisir plusieurs équipements électroniques et appareils, outre des batteries et des bandes adhésives, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication de détonateurs d’engins explosifs. Tous les prévenus seront déférés devant la justice à la fin de l’enquête.