Londres : Prison à vie pour l’enseignant qui voulait créer une «armée d'enfants»

Un «menteur dangereux». C’est ainsi qu’Umar Ahmed Haque est présenté en Angleterre. En effet, cet enseignant de 25 ans a entraîné une «armée d’enfants» en préparation d’attentats terroristes à Londres. Il a été emprisonné à vie, avec une peine minimale de 25 ans, rapporte la BBC.

L’accusé prévoyait d’utiliser des armes à feu et une voiture piégée, ciblant une trentaine d’endroits dont le Big Ben londonien. Il prévoyait de s’attaquer à la Garde royale, aux transports en commun, aux musulmans chiites, aux centres commerciaux Westfield et au Parlement, entre autres. Par ailleurs, il montrait des contenus de propagande de Daesh à 16 enfants à la mosquée Ripple Road à Barking, dans la capitale britannique.

Cité par la BBC, le juge Haddon-Cave a déclaré que l’individu représentait «une menace très réelle». Il considère que «la pire des choses» a été le lavage de cerveau délibéré d’enfants, que Umar avait préparés pour rejoindre une «mini-milice», le tout à l’insu de leurs parents qui leur payaient des cours parascolaires à la mosquée.

L’un des enfants a déclaré à la police qu’Umar leur apprenait comment se battre, faire des pompes et «avoir des forces», rapporte encore la BBC : «Il voulait créer un groupe de 300 hommes, qu’il entraînerait dès maintenant. A 14 ou 15 ans, nous aurions été physiquement assez forts pour nous battre.»

Dans six ans, l’homme prévoyait de commettre une grande attaque visant Londres, qu’il planifiait dès maintenant avec ces enfants. En prononçant le jugement, le magistrat Haddon-Cave a déclaré que les ambitions de l’accusé étaient «extrêmes et alarmantes». «Il est intelligent, désinvolte et persuasif à la fois, avec le sourire facile, a-t-il ajouté. Il est narcissique et jouit clairement du pouvoir qu’il exerce sur les autres.»