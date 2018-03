France : Offensive de Manuel Valls contre les imams venus d’Algérie et du Maroc

Manuel Valls, ancien Premier ministre français et député LREM de l’Essone / Ph. DR.

Invité de France Info ce mardi, l’ex-premier ministre français, Manuel Valls, a déclaré qu’il faudrait «mettre un terme aux accord qui existent entre l’Algérie et le Maroc», concernant le déploiement d’imams étrangers dans le pays, durant le mois de ramadan.

Le député LREM de l’Essone dit ne «ne pas défendre ces accords» : «Je pense qu’il faut mettre un terme définitif à ses relation avec les pays étrangers fussent-t-il des amis.»

Pour l’ancien Premier ministre, «ça ne correspond pas à l’idée qu’on doit se faire d’un islam des Lumières en France, un islam de France. L’islam est une religion française désormais. Et il faut pour cela qu’elle soit totalement compatible avec ce que nous sommes, nos valeurs».

Dans ce sens, Manuel Valls voudrait que les imams soient formés, ajoutant qu’«il ne faut pas que les imams en France soient formé par l’UOIF (nouvellement renommé Musulmans de France ndlr) et par je ne sais quel organisation proche des frères musulmans».

Son intervention sur le sujet vient suite à la décision du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs algérien, prévoyant qu’un total de «150 imams seront dépêchés en Europe, dont 100 en France, pour officier les prières durant le mois sacré du ramadan».

En ce qui concerne le Maroc, qui accueille plus de 700 étudiants formés à cet effet, un accord est établi avec la France. C’était le cas notamment en 2011, comme l’avait expliqué Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) : «C’est devenu une tradition. Chaque année, le Maroc nous envoie en renfort des imams pour assurer la lecture du Coran et les prêches durant le mois sacré du ramadan, où les fidèles sont plus nombreux à se rendre sur les lieux du culte musulman.»