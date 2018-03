Maroc : L’AMDH lance la Semaine de la résistance contre la colonisation israélienne et l’apartheid

Cette année marque les 70 ans de la Nakba palestinienne. Dans le cadre des rencontres mondiales organisées à cette occasion, l’Association marocaine des droits humains (AMDH) célèbre la Semaine de la résistance contre la colonisation israélienne et l’apartheid, à Rabat, Casablanca et Marrakech, indique-t-elle sur sa page Facebook.

Pour créer un espace de rencontre et de réflexions, l’ONG invite Qassam Tamimi pour «un témoignage sur la vie sous l’occupation», le réalisateur israélien et pro-palestinien Eyal Sevan, ainsi que la productrice Armal Laborie, qui abordent «le boycott académique et culturel». Le lancement des activités se tient ce soir à Rabat, s’inscrivant dans une série d’événements qui sensibilisent à la colonisation israélienne et au régime d’apartheid imposé au peuple palestinien, tout en soutenant les actions de boycott.

En 1948, la Nakba a marqué l’histoire par les déplacements forcés, planifiés à l’encontre des Palestiniens. Depuis, ces derniers résistent à l’une des plus anciennes colonisations des temps modernes, en défendant notamment le principe de l’autodétermination. Bien avant cela et «depuis la déclaration de Balfour en 1917, le peuple palestinien a lutté pour sa dignité par tous les moyens», indiquent les organisateur.

Cette Semaine est donc l’occasion de mettre en perspective l’histoire de la résistance palestinienne, ainsi que les actions des campagnes BDS et leur impact.