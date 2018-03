Du Maroc, Tariq Ramadan reçoit des soutiens politiques mais aussi financiers

Au Maroc, on savait les soutiens de Tariq Ramadan politiques ; les voilà désormais financiers, via des dons provenant du royaume. C’est en tout cas ce qu’affirme le comité de soutien de l’islamologue suisse via une infographie, publiée aujourd’hui sur la page Facebook «Free Tariq Ramadan Campaign».

«Nous avons maintenant atteint le tiers de notre objectif de collecte de fonds grâce aux dons généreux de nos supporters dans plus de 38 pays», lit-on.

Gaffe du comité de soutien

En Afrique, le Maroc figure aux côtés du Mali et du Sénégal. Fait notable : le royaume est le seul pays nord-africain où Tariq Ramadan bénéficie de soutiens financiers… si l’on ne compte pas le Sahara occidental, mentionné séparément du Maroc et d’où proviendraient aussi certains dons. Une atteinte à l’intégrité territoriale du royaume qui devrait faire grincer des dents les donateurs marocains.

Ailleurs, ces derniers se répartissent notamment entre l’Australie, l’Inde, l’Arabie saoudite, la Finlande, le Canada, le Brésil et les Etats-Unis.

C’est donc une nouvelle manifestation de soutien à Tariq Ramadan depuis le Maroc – après le volet politique. En février dernier, une rencontre de solidarité avait effectivement été annoncée à Casablanca, organisée par trois associations ayant des affinités avec les milieux islamistes. Convié parmi d’autres intervenants, Abdelali Hamieddine, président du Forum de la dignité pour les droits de l’Homme et militant du PJD, avait toutefois déclaré sur sa page Facebook ne pas avoir été consulté pour que son nom figure sur l’affiche.

Pour rappel, Tariq Ramadan, figure médiatique de l’islam, a été mis en examen le 2 février pour viols, dont l’un sur personne vulnérable, après les plaintes de deux femmes déposées fin octobre. L’information judiciaire qui en a découlé a été confiée à trois juges d’instruction. Début mars, une troisième victime présumée est sortie de son silence.