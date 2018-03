France : Violences policières, le grand flou

La scène, rapportée hier par le Bondy Blog, sonne comme un air de déjà-vu. A Argenteuil (Val d’Oise), Ilyès, 13 ans, accuse des policiers de violences. Il dit avoir été interpellé violemment, samedi dernier, faisant état de coups répétés. «Son visage porte encore des stigmates de coups au niveau de l’œil gauche», écrit le média en ligne.

Dans la soirée, il croise un jeune homme de 16 ans qui «[lui] propose un kebab avant de rejoindre le parc du Cerisier avec lui. Le jeune homme demande alors à Ilyès de faire le guet». Quelques minutes plus tard, il raconte avoir vu débarquer des policiers :

«Ils sont arrivés par derrière. J’avais peur, j’ai couru jusqu’à ce que j’entende ‘si tu continues à courir, on va tirer’. Je me suis allongé par terre direct, on m’a mis les menottes. Le policier me demandait ‘où est le matos ?’ Je répondais que je ne savais pas, que je n’avais que 13 ans et il me mettait des patates. Il m’a mis plusieurs coups. Un policier m’a dit ‘si tu me dis pas il est où le matos, je te frappe. Ici, y a pas de lumière, y a pas de caméra, même si tu cries, personne ne peut t’entendre’.»