Paris : Deux pétitions signées à cause des mineurs marocains errant à la Goutte-d’Or

Les mineurs marocains en errance dans les rues de la Goutte-d’Or à Paris dérangent dans le voisinage. Deux pétitions ont été signées par les habitants et commerçants des XVIIIe et Xe arrondissements, résidents des quartiers Goutte-d’Or, Barbès, La Chapelle et Max Dormoy. Elles ont récolté plus de 1 500 signatures.

Le but est «d’alerter élus et autorités sur l’insalubrité qu’ils dénoncent déjà (…). Mais également sur l’insécurité liée (…) à la présence, depuis des mois, de groupes d’enfants des rues, une soixantaine de mineurs marocains âgés de 14 à 17 ans, toxicomanes pour la plupart, auxquels se sont jointes récemment de très jeunes filles», lit-on dans Le Parisien. Les pétitions ont été remises le 27 mars au maire du XVIIIe arrondissement, Éric Lejoindre.

Les deux textes font état de l’insécurité vécue par les résidents des quartiers avoisinant la Goutte-d’Or : «Il y a trois semaines, deux personnes ont été physiquement agressées, rue Affre, en plein après-midi. Des plaintes ont été déposées. Ce décompte est loin d’être exhaustif. Et nous notons une nette dégradation, marquée par l’apparition de problèmes bien plus graves : violence, cambriolages, prostitution et augmentation du trafic de drogue», dénoncent les habitants, relayés par Le Parisien.

Ces derniers d’ajouter : «Toutes les personnes impliquées dans le quartier s’accordent à dire que nous sommes assis sur une véritable poudrière.» Les résidents souhaitent «la réalisation d’un diagnostic global et la mise en place de nouvelles solutions en collaboration avec les pouvoirs publics, les associations et les habitants».