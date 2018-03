Italie : Un Marocain arrêté 27 ans après avoir tué son beau-frère

Un Marocain résident en Italie a été récemment arrêté pour un meurtre commis en 1991 à Vénétie, Susegana (commune de Trévise). L’homme avait «brisé le crâne» de son beau-frère lors d’une querelle. Suite à l’incident, il avait disparu des radars, indique le site d’information italien Treviso Online. La victime de l’attaque avait succombé à ses blessures, deux jours plus tard.

27 plus tard, les enquêteurs de l’équipe mobile de Trévise ont réussi à mettre la main sur l’auteur de l’assassinat. Le Marocain avait entre-temps déménagé à Agrigento, «où il a vécu tranquillement avec sa famille pendant des années». Il a même été régularisé en 1994 et plus tard naturalisé.

Le Marocain «a été identifié grâce à une analyse minutieuse, menée par les enquêteurs médico-légaux à Padoue sur les photographies utilisées pour les documents obtenus au cours des années passées», précise la même source.

Désormais, l’homme est à la prison d’Agrigente, vu qu’il avait été condamné par contumace en 1992 à 15 ans de prison ferme.