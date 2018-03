Maroc : De nouveaux sites et monuments historiques en cours d’inscription au patrimoine national

Le ministère de la Culture et de la communication a récemment publié une série de décisions visant à inscrire un ensemble de sites, monuments historiques, paysages, écrits, artefacts et autres sur la liste du patrimoine en vue de leur protection et préservation.

Parmi ces monuments figurent Hammam El Bali, monument archéologique datant de l’ère des Mérinides, et Hammam Jarda, considéré comme un monument archéologique distingué par son caractère unique en termes de sculpture et d’architecture, indique jeudi un communiqué du ministère, précisant qu’un nombre de sites et de bâtiments de la ville d'Oujda seront inscrits et classés parmi le patrimoine national, notamment la gare ferroviaire et la mosquée Al Bacha (Jamaa Al Makhzen), l’école Sidi Ziane et l’hôtel Simon.

Le ministère compte également inscrire et classer le site archéologique de Saddina (province de Taounate) parmi le patrimoine national. Ce cite date du neuvième siècle tandis que certains monuments, dessins et inscriptions relevés sur le même site remontent à la période de la préhistoire.

Après décisions d'inscription, le département de la culture interdit toute modification des composantes ou de la forme générale dudit patrimoine sans que le ministère du tutelle ne soit informé six mois avant le début des travaux, et ce conformément à l’article 6 de la loi 22.80 relative à la conservation des monuments historiques.