Des entreprises veulent fuir Ceuta pour s’installer au Maroc

Des entreprises espagnoles installées à Ceuta «envisagent de quitter la ville autonome pour s’installer dans la péninsule ou au Maroc», rapporte ce jeudi 29 mars le site El Confidencial.

L’économie de la ville toute entière dépend du flux quotidien de marchandises au niveau des postes-frontières. Le site précise que «60% des importations de marchandises à Ceuta est destiné à la revente au Maroc».

Plusieurs magasins et établissements commencent à fermer. C’est le cas notamment d’une parfumerie installée depuis plus de 74 ans dans l’enclave. «La clientèle marocaine est essentielle, mais elle peine toujours à accéder normalement à notre ville à causes d’inconvénients continus. C’est pour cela que nous sommes contraints de fermer notre établissement», confie une commerçante.

«Alors que nos voisins ont rénové leur frontière, nous n’avons pas mis une seule brique ces dernières années», déclare un autre commerçant. Après plus de 20 ans d’attente de la part des habitants de la ville, les travaux de rénovation du poste-frontière devraient débuter en 2019.