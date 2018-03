Maroc : Abdellatif Laâbi se solidarise avec la population de Jerada

Après avoir lancé une pétition de soutien au Hirak du Rif, l’écrivain et poète Abdellatif Laâbi exprime sa solidarité avec les habitants de Jerada. «J’apporte ici mon adhésion pleine et entière à la pétition lancée par des dizaines d’associations pour soutenir le mouvement protestataire des citoyens de la ville de Jerada», a-t-il récemment fait savoir sur sa page Facebook, où il a partagé le texte de la pétition signée par une centaine d’organisations politiques et associatives.

Ainsi, l’écrivain et militant politique dénonce la «répression sauvage» dont a fait l’objet «la manifestation pacifique» du 14 mars. «L’ampleur de la crise sociale au Maroc est telle que des mouvements sociaux perdurent depuis plusieurs mois, rappelle le texte. Au Nord comme au Sud ces mouvements expriment les mêmes revendications : le droit à des besoins de base tels que le droit à la santé, au travail des jeunes, aux infrastructures pour les zones marginalisées. Bref, à une vie dans la dignité et pour l’égalité des chances.» La réponse des autorités marocaines se résume en deux attitudes programmées d’avance : «Tergiverser puis réprimer», indique encore la pétition.

En novembre dernier, Abdellatif Laâbi a lancé un appel signé par plus de 150 personnalités, pour appeler à la «libération des détenus politiques de ce mouvement social qui dure depuis plus d’un an». Il a également appelé à «une mobilisation de tous les démocrates qui ont ‘le Maroc au cœur’ pour dénoncer la dérive sécuritaire des autorités marocaines».