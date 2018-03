Entre 600 000 et 700 000 personnes touchées par l'épilepsie au Maroc

Le pourcentage de la population marocaine touchée par l'épilepsie est compris entre 3 et 5%, soit entre 600 000 et 700 000 personnes à travers tout le royaume, a indiqué jeudi à Rabat, le président de la Fondation Hassan II pour la prévention et la lutte contre les maladies du système nerveux, Abdeslam Elkhamlichi.

A l’occasion de la tenue d’une session de formation postdoctorale aux profits de chirurgiens sur les crises sémiologiques, l’électroencéphalographie et la chirurgie de l’épilepsie (26-30 mars), la technique d’hémisphérotomie faisait partie de la formation. Cette dernière est un traitement pour certaines épilepsies complexes et résistantes au traitement médical et consiste à supprimer les connexions entre les deux hémisphères cérébraux. La formation théorique de chirurgiens marocains a eu lieu avec l’assistance de professeurs de renom, tels que Sarat Chandra et Manjari Tripathi du All India Institute For Medical Science de New Delhi.

Cette semaine, plusieurs consultations et quelques opérations de cas compliqués d’épilepsie ont été réalisées et se sont déroulées avec succès, permettant ainsi de partager des connaissances sur la technique avec les chirurgiens marocains, a fait savoir le professeur dans une déclaration à la MAP.

Sarat Chandra a rappelé que l'épilepsie est une maladie neurologique très commune, faisant observer que près de 70% de personnes atteintes d’épilepsie sont sous traitement grâce aux médicaments, tandis que 30% des épileptiques continuent de subir des convulsions même avec prise de plusieurs médicaments. Ces patients (les 30%) ont besoin d’une évaluation pour déterminer si leur cas nécessite une intervention chirurgicale basée sur la technique d’hémisphérotomie, a-t-elle poursuivi.

Organisée par le Centre de la réhabilitation et des neurosciences et les départements de neurophysiologie clinique, de neurochirurgie et de neuroradiologie à l'Hôpital des spécialités, relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rabat, cette session de formation vise à initier les chirurgiens marocains à la technique de la hémisphérotomie.