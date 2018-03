Mondial 2026 : L’ancien footballeur algérien Lakhdar Belloumi ambassadeur de la candidature marocaine

Un soutien de plus pour le Maroc. Cette fois-ci, c’est l’Algérie qui annonce officiellement être du côté du Maroc pour sa candidature à l’organisation du mondial 2026, indique ce mercredi le site d’information TSA Algérie en citant la chaîne de télévision algérienne Ennahar.

Par ailleurs, la présidence de la république algérienne «a donné son accord à l’ancienne gloire du football algérien, Lakhdar Belloumi, pour être ambassadeur de la candidature du Maroc», ajoute la même source. La star du football algérien avait pourtant refusé en premier la proposition marocaine. Lakhdar Belloumi déclare à la même source : «J’ai refusé l’offre du Maroc après avoir consulté les responsables algériens. Ils m’ont dit qu’il fallait éviter toute exploitation.»

En fin de compte, Lakhdar Belloumi a reçu le feu vert de son gouvernement, comme l’indique le site sportif Goal, le ballon d’or africain 1981 déclare à la même source : «Les autorités (algériennes) viennent de changer de position. Je viens de recevoir l’avis favorable (…) Je suis bien sûr reconnaissant pour ça. J’ai longtemps fait mon devoir envers le pays et aujourd’hui il me renvoie la pareille.»

«C’est une satisfaction que de pouvoir aider le Maroc. Même s’il y a eu des différends, moi j’étais toujours de tout cœur avec eux. Ils ont accepté, tant mieux pour moi et pour le Maroc. Ça reste un pays frère, arabe et une Coupe du Monde chez eux, c’est comme si c’était chez nous en Algérie. C’est une bonne chose pour tout le Maghreb. On va essayer de faire le maximum pour les aider.»