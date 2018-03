Insolite : Feux d’artifice évité à Guerguerate

Que font des millions de pétards dans un camion entre la Mauritanie et le Maroc, dans une zone sous haute tension après les provocations des milices du Polisario ? Les services de douanes au poste frontalier de Guerguerate, dans la province d’Aousserd, ont dû être surpris par la cargaison du véhicule lors de son passage au scanner.

En collaboration avec les autres services de sécurité, les douanes ont déjoué, hier mercredi, une opération d’importation frauduleuse de plus de 10,67 millions unités de pétards de différentes tailles. La marchandise saisie était emballée dans 560 cartons soigneusement dissimulée à bord du camion.

En septebre 2017, trois personnes avaient été arrêtées à Dakhla pour une affaire de possession et de commercialisation de 147.360 unités de pétards et de feux d'artifice. Les mis en cause, un commerçant et deux vendeurs ambulants, avaient été appréhendés dans les quartiers Al Wahda et Essalam.