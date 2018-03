Jerada : Le dialogue entre la police et le Hirak devrait commencer ce jeudi

Sauf changement dans le programme, le coup d’envoi des discussions entre la police et des membres du Hirak à Jerada est prévu ce jeudi. «Dès la constitution de la commission du dialogue, les hauts gradés de la police de l’Oriental voulaient immédiatement commencer la réunion hier», indique une source associative.



Finalement, elle ne s’est pas tenue. En cause, le refus des représentants du mouvement de la contestation de se rendre à Oujda. Pour rappel, le Hirak avait boudé la rencontre du 10 février avec le chef du gouvernement, Saâdeddine El Otmani, justement parce qu’elle s’est déroulée à Oujda et non à Jerada.



Le Hirak a rejeté la demande de la police de la région d’annuler le sit-in annoncé pour demain après-midi sur le lieu où une voiture de la police a fauché un enfant.



Le dialogue devrait commencer ce jeudi 29 mars dans la ville minière.