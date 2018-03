Maroc : Après sa démission forcée, Asma Lamrabet annule ses conférences

Mardi soir, le rendez-vous est pris à l’Institut Cervantès de Rabat à 18h30. Une table-ronde aborde le sujet «Femme et religion», avec les interventions de la chercheuse espagnole Angeles Lopez Romero et d’Asma Lamrabet, ex-directrice du Centre des études féminines en Islam à la Rabita Mohamedia des Oulémas depuis une semaine. La rencontre, animée par la galeriste et psychanalyste Hakima Lebbar, a été marquée par l'absence de Lamrabet.

A l’extérieur de la salle, une longue file d’attente de gens qui ne pourront finalement pas accéder à l’espace de la conférence, «pour des raisons de sécurité» et faute de «places disponibles». En ouverture de la rencontre, Javier Galván Guijo, directeur de l’Institut Cervantes de Rabat, annonce qu’Asma Lamrabet a choisi d’annuler son intervention «vu les circonstances et l’évolution récente» du débat sur le droit successoral. Une évolution qui lui a coûté ses fonctions au sein de la Rabita Mohamedia des Oulémas, comme elle l’a expliqué lundi dans un long communiqué.

Ce mercredi, Asma Lamrabet a également été attendue à l’Institut français de Rabat pour la présentation de son livre Islam et femmes, les questions qui fâchent. Finalement, cette rencontre ne se tiendra pas. Les prochaines sont susceptibles d’être tout autant annulées.

Bon Asma Lamrabet annule toutes ses conférences.... directrice du centre d'études féminines en islam de la rabita des oulemas, une institution reigieuse officielle, Elle a dû démissionner en raison de sa défense de l'égalité homme-femme dans l'héritage. pic.twitter.com/hmM1WaUXpa 28 mars 2018

Un retrait forcé ?

Contacté par Yabiladi, l’un des éditeurs d’Asma Lamrabet nous confirme que celle-ci «annule en ce moment presque toutes ses conférences», expliquant que «c’est surtout pour se protéger». En effet, la chercheuse a précédemment expliqué avoir subi nombre de pressions au sein de la Rabita Mohamadia des Oulémas, à cause de son parti pris résolument favorable à l’égalité dans l’héritage. Peu avant l’annonce surprise de sa démission forcée, elle a été parmi les signataires d’une pétition pour l’abrogation du Ta’sib. Au cœur d’un débat houleux qui a tourné aux attaques personnelles, l’un de ses éditeurs nous explique son retrait momentané :

«Elle ne veut pas que ces conférences et rencontres deviennent des lieux de règlement de compte. Ce n’est pas facile d’être traitée comme elle l’a été, d’être attaquée de toute part. Ce retrait ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais en ce moment, elle préfère l’apaisement.»

Dans la foulée, la démission d’Asma Lamrabet a suscité nombre de réactions de solidarité, notamment deux pétitions signées par des acteurs de la société civile. Cependant, notre interlocuteur souligne que la mobilisation est en deçà de l’enjeu traduit par cette succession de faits :

«Au lieu que nos progressistes qui prônent la modernité se serrent les coudes, ils sont à mille lieux et ne prennent pas position. Même parmi les signataires de la pétition de soutien, peu réagissent en prenant des positions fortes et en marquant leur présence dans ce débat qu’ils ont longtemps déserté.»

Un combat qui doit continuer

Membre-fondatrice de l’Association solidarité féminine et membre de la Coalition printemps de la dignité, qui a signé une pétition de soutien à la chercheuse, Laila Majdouli explique à Yabiladi que la mobilisation ne doit pas s’arrêter là :

«La pétition de soutien à Asma Lamrabet est celle d’un Maroc où l’explication religieuse rejoint l’évolution de l’époque. Si cette chercheuse fait une lecture moderniste des textes de l’islam, c’est un progrès et un appel à tous les progressistes, afin que nous ne soyons plus enfermés dans une mentalité moyenâgeuse ! C’est également un pas en avant pour l’islam que d’encourager les gens à adopter des positions éclairées. L’ijtihad appelle bien à ce principe. Ce n’est pas un honneur pour les musulmans que de défendre des idées rétrogrades, tout comme ce n’est pas un honneur pour la Rabita Mohamedia des Oulémas d’avoir pressé Asma Lamrabet à déposer sa démission. C’est une position aberrante.»

Pendant ce temps, silence du côté de la Rabita. Contactée par nos soins pour commenter la situation, l’instance n’a pas donné suite à nos sollicitations. Indiquant par ailleurs que la décision d’Asma Lamrabet est compréhensible, Laila Majdouli explique, quant à elle, que la chercheuse «a été harcelée» et «poussée à démissionner» :

«C’est mieux d’être en dehors pour continuer à lutter, plutôt que de rester à l’intérieur et avoir affaire à des personnes aux esprits bornés, qui ne veulent pas d’un islam progressiste et moderniste répondant aux exigences de notre époque, et qui sont contre le texte islamique, puisque celui-ci appelle les musulmans à l’ijtihad.»

En 2011, la Coalition printemps de la dignité a sorti un mémorandum, revu en 2013 et signalant l’égalité dans l’héritage comme l’une des revendications principales du mouvement. Aujourd’hui, ces appels restés lettre morte trouvent leur écho dans cette mobilisation, selon Laila Majdouli :

«Il y a eu un premier mouvement de soutien, mais il ne s’arrête pas là. Nous entreprendrons probablement d’autres démarches de soutien pour défendre le côté moderniste de l’interprétation de l’islam et pour appuyer Asma Lamrabet qui a dépouillé les textes de leurs contradictions, pour montrer autre chose que ce que les ultraconservateurs veulent maintenir dans l’islam.»

Mais ce combat ne doit pas être uniquement celui des femmes. Dans ce sens, notre interlocutrice nous rappelle comment «Ahmed El Khamlichi, directeur de Dar El Hadith Al Hassania, ne se cache pas de ses positions progressistes afin de réformer l’islam. Il a pris position pour la situation des mères célibataires, contre les avortements clandestins, pour la réforme du droit successoral». Et d’ajouter :