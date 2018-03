Le Maroc et la Chine s’allient pour la création d’un Conseil d’affaires de la route de la soie

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT) ont signé, mardi à Casablanca, un mémorandum d’entente pour la mise en place du Conseil d’affaires de la route de la soie.

Cette convention a été signée par le vice-président général de la CGEM, Faiçal Mekouar, et le président du CCPIT, Jiang Zengwei, en marge des travaux du Forum Maroc-Chine, auxquels prennent par une importante délégation d’hommes d’affaires chinois et un grand nombre d’entrepreneurs marocains.

Ce Conseil se veut une «plateforme pour les secteurs industriels et commerciaux des pays qui supporte et espère participer à la Belt & Road Initiative en leur fournissant des informations sur les opportunités d’investissement et en les aidant à surmonter les problèmes qui freinent la coopération commerciale au niveau international».

Il est également question d’échanges permanents d’informations actualisées sur la situation économique des deux pays, les évolutions réglementaires, les données commerciales, les politiques industrielles et commerciales.

La CGEM et le CCPIT s’engagent dans le cadre de cette convention à mettre en place les mécanismes nécessaires à l’organisation de rencontres régulières dont le but est d’examiner et d’évaluer la coopération entre les différents pays. Les deux parties s’engagent à encourager les entreprises nationales à participer aux dialogues industriels, à renforcer la coopération et à la consultation dans le cadre des mécanismes multilatéraux pertinents dans lesquels les deux parties sont représentées.

Ils s’engagent également à promouvoir la collaboration et les échanges en matière de services juridiques commerciaux, à aider les milieux d'affaires à mieux comprendre l’environnement, les lois et les règlements nationaux en matière de commerce et d’investissement.