Maroc : Ouverture d’une enquête sur une agression sexuelle filmée

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) mènent ses recherches et investigations, afin d’identifier l’individu qui figure sur une vidéo diffusée via internet ce mardi. On y voit le jeune homme d’une vingtaine d’années agresser sexuellement une fille. La police essaye également de déterminer l’heure et le lieu où le crime a été commis.

Dans un communiqué, la DGSN indique ainsi que ses services ont été alertés par la circulation de cette vidéo qui dure 55 secondes, montrant l’individu tentait de déshabiller une fille contre son gré, tandi qu’une troisième personne filme la scène.