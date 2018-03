La circoncision à but non médical bientôt interdite en Islande ?

Cette mesure impacterait avant tout les communautés juives et musulmanes d’Islande, qui compteraient chacune 250 et 1 500 membres. DR

Le Parlement islandais étudie actuellement la possibilité d’interdire la circoncision à but non médical, indique Le Figaro, qui cite The Guardian.

Le projet de loi, toujours en discussion, décrit la circoncision comme une «violation des droits des jeunes garçons, incompatible avec la Convention internationale des Droits de l’Enfant des Nations unies». Quiconque la pratiquerait pourrait encourir une peine de six ans de prison.

Le texte fait le parallèle avec la mutilation génitale pratiquées sur de nombreuses jeunes femmes, déjà interdite dans la quasi-totalité des pays européens. Il énonce que si un garçon souhaite être circoncis pour des raisons culturelles ou religieuses, il devra attendre d’atteindre «un âge auquel il comprend ce que cet acte implique».

Une proposition qui a fait bondir les autorités religieuses, celles-ci craignant que d’autres pays marchent dans le sillage de l’Islande. «Criminaliser la circoncision est une mesure très grave, qui soulève une profonde inquiétude», fustige le cardinal Reinhard Marx, président de la Commission des épiscopats de la communauté européenne, dénonçant une «attaque dangereuse».

Cette mesure impacterait avant tout les communautés juives et musulmanes d’Islande, qui compteraient chacune 250 et 1 500 membres, parmi les quelque 336 000 habitants de l’île. «Si la circoncision est interdite, cette pratique entrera dans la clandestinité ou les minorités religieuses iront les faire, voire déménageront, dans des pays où cela est possible», préviennent certaines communautés, estimant que cette pratique n’a aucun impact négatif sur les enfants pour le reste de leur vie.