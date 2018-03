Sommet de l’UA : Faki consulte-t-il Ould Abdelaziz sur le règlement du conflit au Sahara ?

Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine est en visite à Nouakchott. Ce dernier a eu, mardi matin, une entrevue avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Le Tchadien a inscrit sa visite dans le cadre de sa participation à une réunion de consultation sur le G5 Sahel. Celle-ci se tiendra mercredi et jeudi dans la capitale mauritanienne, désormais siège permanent de la Force.

Dans des déclarations à l’agence AMI, Faki a souligné que la rencontre allait «permettre à l’ensemble des partenaires de mettre en place une feuille de route plus conséquente et plus réaliste, en tenant compte des expériences des uns et des autres».

Préparer le prochain sommet de l’UA de juin



Sans aucun doute, le Sahel n’a pas été le seul sujet au menu des discussions entre Faki et Ould Abdelaziz. Les deux responsables ne pourraient pas éviter de discuter du prochain sommet de l’Union africaine en juin qu’organise la Mauritanie.



Un rendez-vous capital, non seulement pour le Maroc mais également pour Moussa Faki. Au terme du 30e sommet ordinaire de l’UA, tenu en janvier à Addis-Abeba, le président de la Commission de l’UA a promis à la Conférence des chefs d’Etats de rédiger «un rapport détaillé» portant sur la décision 653, prise lors du sommet les 3 et 4 juillet 2017.

Le document, qui devait être remis aux présidents en janvier dernier, porte essentiellement «sur les mesures et initiatives» que Moussa Faki «prendra, seul ou en partenariat avec les Nations-unies, sur la question du Sahara occidental», lit-on dans le texte de la résolution.

A seulement trois mois du prochain conclave, il semble que Faki n’a pas encore arrêté sa feuille de route. En effet, il lui manquerait certains points, se rapportant aux opinions des principaux protagonistes. Le 12 mars et de retour d’une visite à Alger, le Tchadien a annoncé son intention de «soumettre un rapport sur les modalités de la contribution de l’Union africaine à la recherche d’une solution [à la question du Sahara], dans le cadre des résolutions pertinentes de l’Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies».

Aujourd’hui, Moussa Faki est en Mauritanie. Il lui reste à consulter le Maroc et le Polisario. Il y a une semaine, un haut responsable au Front avançait que le président de la Commission africaine devrait se rendre à Rabat et dans les camps de Tindouf. Une annonce qui n’a pas encore été confirmée.