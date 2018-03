Turin : Le fabuleux destin d’un vendeur Marocain devenu docteur en ingénierie

Rachid Khadiri Abdelmoula, à l’époque vendeur de rue, a pu financer ses études à l’Université polytechnique de Turin. Là-bas, il obtient en 2013 son diplôme de docteur en ingénierie. Comme le rapporte le site Repubblica, le jeune affirmait vouloir continuer à étudier. Depuis ce mardi, il a décroché une spécialisation dans son domaine.

Après huit mois passés chez le géant suisse Cemex, groupe multinational et leader du mondial du béton, Rachid présente enfin sa thèse sur «les effets des nanomatériaux de carbone ajoutés aux composites de ciment». C’est une «immersion expérimentale menée dans l’entreprise», où le jeune explique avoir «étudié ce qui se passe lorsqu’on ajoute des nanomatériaux de carbone au ciment ou au mortier».

De ce passage riche en apprentissages, le trentenaire sort inspiré : «Ce fut une expérience merveilleuse, j’ai pu côtoyer des personnes de 24 nationalités différentes.» Cependant, il n’oublie pas ses origines et la réalité du marché de travail : «La Suisse est très restrictive. Une personne devrait profiter de ses chances en fonction du mérite et non sur la base de certificats.»

Un avenir prometteur

Questionné à propos de ses projets futurs, Rachid voudrait «faire une activité similaire à celle effectuée en Suisse, entre recherche et application industrielle», pour ainsi contribuer à la recherche dans ce l’on appelle les «structures intelligentes» dans le bâtiments.

L’ingénieur a cependant envie de rester à Turin, même s’il reste ouvert à toutes les possibilités. En effet, il est conscient qu’il faut être «flexible, prêt à voyager à tout moment, car de nombreuses entreprises ont des relais à l’étranger». Il recontactera quelques entreprises qui l’ont approché après l’obtention de son diplôme, mais cette fois-ci avec un nouvel atout de taille : sa spécialisation.

Un ingénieur vendeur ambulant

Originaire de Khouribga, Rachid a rejoint ses deux frères ainés en Italie en 1998. Depuis son arrivé, il a vendu tous types de bric-à-brac. L’ingénieur continue cette activité pendant son temps libre. Même s’il avoue être «moins patient», il dit aimer encore le faire.

Outre le côté matériel, le jeune ingénieur a gardé ses habitudes : «Depuis toutes ces années, je me suis fait beaucoup d’amis.» Ce contact, il dit vouloir le préserver : «Même si les réseaux sociaux existent, je suis de la veille école, j’aime rencontrer les gens et leur parler de vive voix.»