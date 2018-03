Le Maroc ne prévoit pas de vendre ses actions restantes de Maroc Telecom

Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des finances lors du forum Royaume-Uni-Maroc pour l'investissement et le commerce, mardi 27 mars à Londres. / Ph. Facebook

Le Maroc ne prévoit pas de vendre les 30% d’actions qui lui restent au sein de Maroc Telecom. Cette annonce a été faite ce mardi 27 mars par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaïd, lors du forum Royaume-Uni-Maroc pour le commerce et l’investissement, qui a eu lieu à Londres, rapporte l’agence de presse Reuters.

«Le gouvernement possède encore 30% d’actions. Elles ne sont pas à vendre pour le moment», a déclaré le ministre à la même source.

Pour rappel, Maroc Telecom est l’opérateur leader au Maroc. Le reste de ses actions est contrôlé par Etisalat Group, une multinationale de services de télécommunication émiratie qui opère actuellement dans 16 pays à travers l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’édition 2018 du forum Royaume-Uni-Maroc de commerce et d’investissement a démarré ce mardi dans la capitale britannique. L’événement a été organisé par l’ambassade marocaine à Londres et Developing Markets Associates (DMA), pour mettre en lumière les opportunités florissantes dont dispose le Maroc avec le Royaume-Uni et ailleurs, mais aussi pour montrer qu’il s’agit d’une porte d’entrée pour la région.