Espagne : Trois Marocains arrêtés suite au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

La police espagnole a arrêté six personnes à Malaga (sud) dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue qui arrivait en Espagne depuis le Maroc, pour être ensuite redistribuée dans divers pays européens, indique le journal régional La Opinión de Málaga. Les six individus, trois Espagnols et trois Marocains, âgés de 45 à 58 ans, ont été incarcérés.

L’opération s’est soldée par la saisie de 640 kilos de haschich et du matériel dédié à l’empaquetage et l’envoi de la drogue, a indiqué hier la police espagnole dans un communiqué.

Initiée en fin d’année dernière, l’enquête ciblait initialement un citoyen espagnol qui introduisait en Espagne d’importantes quantités de haschich en provenance du Maroc, destinées à être revendues dans plusieurs pays de l’Union européenne sur le marché noir.

Les enquêteurs ont découvert que l’individu opérait avec un ressortissant marocain – déjà arrêté en 2012 pour trafic de drogue – qui voyageait régulièrement vers le Maroc. Des séjours fréquents qui avaient pour objectif de préparer l’envoi de cannabis vers l’Espagne. Une autre personne de nationalité espagnole a également été identifiée, chargée quant à elle d’organiser l’acheminement des stupéfiants.

Les investigations ont révélé que l’organisation avait reçu une fourgonnette en provenance de Belgique et disposait d’un entrepôt dans une zone industrielle de Malaga. Le local, fermé la plupart du temps, servait probablement de lieu pour la préparation et le stockage des produits.