Israël conseille à ses ressortissants d’éviter certains pays dont le Maroc

A l’approche des fêtes de Pâques juives, Israël a récemment mis en garde ses ressortissants, à qui il déconseille de se rendre dans une dizaine de pays, dont le Maroc. Il s’agit, entre autres, de l’Afghanistan, la Turquie, le sud des Philippines, l’Egypte, la Tunisie, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal et la Jordanie.

Ainsi, le «Centre israélien de lutte antiterroriste» conseille à ses nationaux d’éviter ces pays et régions à cause de la présence de Daech. Il les incite, par ailleurs, à redoubler de vigilance lorsqu’ils se rendent dans des endroits fréquentés, surtout les lieux touristiques, les stades de sport, les aéroports, les centres commerciaux, les musées, les hôtels, les stations de transports en commun, ainsi que les lieux saints comme les églises et les mosquées.

Dans sa note, le centre souligne que le recul de l’organisation terroriste en Irak et en Syrie pousse celle-ci à chercher activement de nouvelles cibles dans le monde pour mener des attaques.

En Israël, la durée des fêtes de Pâques juives est chômée du 31 mars au 8 avril. Beaucoup de citoyens choisissent de la fêter à l’étranger.