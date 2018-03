France : Lallab lance sa première Journée internationale des femmes musulmanes

L’association féministe et anti-raciste Lallab lance, ce mardi 27 mars, la première Journée internationale des femmes musulmanes / Ph. Lallab

L’association féministe et anti-raciste Lallab lance, ce mardi 27 mars, la première Journée internationale des femmes musulmanes, d’après la radio RTL Girls.

Initiée en collaboration avec le site américain Muslim Girl, le quotidien français SaphirNews et le site français Cheek Magazine, cette journée de mobilisation a pour objectif de «révolutionner le récit fait sur les femmes musulmanes et promouvoir une représentation médiatique plus inclusive», lit-on sur le site de l’association Lallab.

«Le traitement médiatique des femmes musulmanes est parfois, voire souvent, empreint de représentations stéréotypées et infantilisantes», explique à RTL Girls Emnus, rédactrice en chef du magazine Lallab. Qu’on les imagine soumises, oppressées ou ignorantes, qu’il faudrait sauver d’un père, d’un frère ou d’un mari oppresseur, l’image des femmes musulmanes qui est véhiculée ne correspond nullement à «la pluralité des femmes musulmanes en France» et ont une incidence directe dans leur quotidien, ajoute Emnus.

«On se retrouve à être discriminées, insultées, violentées. Il y a une vraie diabolisation des femmes musulmanes et notamment celles portant le voile», déplore la jeune femme, constatant que dans l’esprit de certaines personnes, «maghrébine est égale à musulmane, alors que ce n’est pas forcément le cas. On peut donc être victime d’islamophobie sans être musulmane».

La rédactrice en chef estime qu’il est nécessaire de revoir la manière dont on parle des femmes musulmanes, notamment dans les médias où elles sont régulièrement évoquées, sans toutefois être invitées à s’exprimer. «Cette journée d’initiatives, on voudrait l’étendre au quotidien pour laisser la parole aux femmes musulmanes, amplifier leurs voix, écouter ce qu’elles ont à dire, s’intéresser à leur vécu sans se cantonner à ce qu’impose l’agenda médiatique ou politique.»