Africa Investment Index 2018 : Le Maroc, pays le plus attractif sur le continent

Le Maroc est le pays le plus attractif en terme d’investissements sur le continent africain, révèle le rapport «Africa Investment Index 2018», publié hier par Quantum Global Research Lab, un groupement d’entreprises dans les domaines de l’investissement dans le management, l’équité privée, le management actif et la recherche, avec un focus sur l’Afrique.

Faire des affaires est «unique» au Maroc, a déclaré à la MAP, ce mardi, le directeur de Quantum Global Research Lab, Muthuli Ncube. Et d’ajouter : «Ce qui a propulsé le Maroc à la première position dans le classement, c’est principalement la taille de son économie. Cette dernière a un climat favorable au business et au management des risques macroéconomiques.»

«Malgré les améliorations de production du pétrole et des prix, les économies africaines se focalisent vers la diversification pour stimuler le développement industriel, et pour attirer les investissements dans des secteurs stratégiques non axés sur le pétrole. Le Maroc a été régulier dans l’attraction des investissements directs à l’étranger (IDE), spécialement dans les secteurs de la banque, du tourisme et des secteurs énergétiques, et à travers le développement de l’industrie», précise Muthuli Ncube dans les résultats du rapport.

Un profil à faible risque

Selon le document, le Maroc se place à la première place du classement en raison de «sa croissance économique durable, sa localisation géographique stratégique, une hausse des IDE, ses niveaux externes de dette, ses facteurs sociaux reliés aux capitaux ainsi qu’un environnement favorable aux affaires en général».

Le royaume détient la première place, suivi par l’Egypte et l’Algérie. Le Botswana se situe à la quatrième position et la Côte d’Ivoire est cinquième. Le rapport, publié le 26 mars, classe les dix pays à l’économie la plus attractive dans le continent. La liste inclus d’autres pays tels que l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Libéria et la Guinée.

L’étude se base sur six facteurs pour évaluer chaque pays africain : la croissance, la liquidité, le profil de risques, la démographie, le capital social et l’environnement des affaires. Le Maroc est un des pays qui obtient la meilleure performance dans le facteur de risques. Le profil à faible risque du royaume a été déterminé par les améliorations du pays dans le risque de taux de change, la dette externe et la couverture d’importation.