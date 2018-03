Mondial 2026 : L’évaluation commence «immédiatement», selon le président de la FIFA

La FIFA commence «immédiatement» le processus d’évaluation des deux candidatures présentées pour l’organisation du Mondial 2026, a indiqué le président de la FIFA, le Suisse Gianni Infantino, cité par l’agence EFE. Des visites devraient être effectuées sous peu sur les sites marocains et ceux que regroupe la candidature trinationale Etats-Unis-Mexique-Canada.

«Compte tenu que la FIFA a été particulièrement critiquée dans sa manière de choisir les hôtes [du Mondial] par le passé», celle-ci est «obligée d’en tenir compte et de ne pas laisser place à une évaluation subjective», ainsi que d’«exiger les conditions les plus strictes en matière de conduite éthique, de droits de l’homme et d’un engagement dans la durabilité», a déclaré le responsable dans un communiqué.

«La conséquence naturelle d’une amélioration de ce processus est que le groupe de travail garantit que les candidatures admises remplissent les critères établis pour accueillir le plus grand évènement sportif dédié à une discipline unique au monde. Nous faisons le nécessaire pour éviter de retomber dans les travers du passé», a ajouté Gianni Infantino.

La FIFA, qui a publié sur son site web le dossier des deux candidatures, a rappelé que son évaluation tiendrait compte du respect des exigences et réalisera une évaluation générale des risques, ainsi qu’une autre d’ordre technique dans laquelle elle notera neuf critères relatifs aux infrastructures, aux dépenses et aux revenus.

Une fois les visites et évaluations terminées, le Conseil de la FIFA devrait effectuer une pré-sélection en juin prochain, avant que le 68e Congrès, prévu le 13 juin à Moscou, élise la candidature du Mondial 2026.