Italie : Un monument en hommage aux Marocains de la Seconde guerre mondiale endommagé

Ce fait divers a fait couler beaucoup d’encre en Italie. Un monument en hommage aux troupes marocaines qui ont participé à la Seconde guerre mondiale a été endommagé, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la commune italienne de Pontecorvo (centre), indiquent plusieurs médias italiens.

Le monument datant des années 1950 a été longtemps négligé et abandonné. A plusieurs reprises, sa destruction a été réclamée «car il a été jugé injuste et injurieux», précise le site d’information Cassino Informa. Lorsque l’acte de vandalisme a été perpétré, les habitants «auraient immédiatement alerté la police». Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes.

Suite à cette affaire, Emiliano Ciotti, président de l’Association des victimes marocaines, a demandé à «établir une nouvelle pierre tombale à ses propres frais, au même endroit, dédiée aux victimes marocaines», indique le site d’information Il Punto a Mezzogiorno. Cette demande a été rapidement adoptée par le conseil municipal.

«Je savais que l’administration municipale était très sensible à cette histoire, mais je ne m’attendais pas à une réponse aussi rapide. Je remercie tous les signataires de la proposition locale. Nous espérons que les nouveaux développements sur la réinstallation du monument seront approuvés par la préfecture», se réjouit Emiliano Ciotti dans le même site d’information.