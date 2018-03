Maroc : Les délais de paiement, l’épée de Damoclès des entrepreneurs

Les délais de paiement au Maroc, un rapport de force ? Il n’y a qu’à voir les conclusions d’une étude de la Coface, publiées en septembre dernier par l’Economiste, pour s’en rendre compte. D’après celles-ci, huit entreprises sur dix n’appliquent pas les pénalités de retard de paiement à leurs clients.

De plus, 36% des personnes sondées dans le cadre de cette enquête disent opter pour un accord à l’amiable, lorsqu’elles font face à un défaut de paiement de la part de leur client. Trois entreprises sur dix choisissent tout bonnement de mettre un terme aux livraisons. Enfin, moins de 20% des sociétés recourent à une procédure judiciaire.

Amine Diouri, responsable de communication chez Inforisk Dun & Bradstreet, spécialiste du renseignement commercial sur les sociétés marocaines, analyse à Yabiladi cette situation :

«Il s’agit d’un rapport de force entre les grands donneurs d’ordres que sont l’Etat et les grandes entreprises, et les TPE et PME. Compte tenu du rapport de force des grandes entreprises, celles-ci imposent leurs conditions. En tant que petite entreprise, vous n’avez pas d’autre choix que de les accepter».