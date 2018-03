Les prix du poulpe marocain pourraient éloigner certains acheteurs américains

L’année dernière, les prix du poulpe marocain ont atteint des niveaux record et continuent d’augmenter. Toutefois, l’offre est loin d’atteindre la demande accrue mondiale.

Selon le site d’information Undercurrent News, «les prix record du poulpe écartent hors du marché certains petits et moyens investisseurs [américains]». Le directeur commercial de l’entreprise spécialisée dans le poulpe Fesba, Manuel Rodriguez Bustelo, a déclaré à la même source que «les pays d’Europe du nord et de l’est, ainsi que les Etats-Unis, préfèrent la qualité du poulpe provenant du Maroc et des pays voisins, plutôt que ceux d’Indonésie et des Philippines, moins chers et dont la qualité est alternative».

D’autres sources ont indiqué pour leur part que compte tenu de la hausse des prix, les acheteurs sont à la recherche de meilleurs deals, ajoutant qu’il y a toutefois une «confusion» sur les produits chez certains vendeurs.

Une autre source contactée par Undercurrent News affirme que «si le prix des poulpes marocains continue d’augmenter, les acheteurs américains pourraient chercher d’autres alternatives».

Entre le 1er avril et le 31 mai, la pêche au poulpe va être arrêtée, comme l’ont indiqué les autorités marocaines le 21 mars dernier.