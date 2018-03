Maroc : Des organisations appellent à manifester en soutien au Hirak de Jerada

Six organisations associatives, syndicales et partisanes ont lancé dimanche un appel à la mobilisation en faveur du Hirak de Jerada. Dans ce sens et à travers un communiqué relayé par le site Lakome2, les signataires indiquent qu’une manifestation sera organisée à Oujda, le 2 avril prochain.

Ils comptent ainsi exprimer leur soutien aux jeunes du Hirak, à leurs revendications sociales et économiques, tout en appelant à la remise en liberté des détenus après les manifestations de ces deux dernières semaines.

Les organisateurs de la manifestation sont constitués d’acteurs syndicaux, associatifs et partisans : ATTAC Maroc, l’Association marocaine des droits humains (AMDH), la Confédération démocratique du travail (CDT), la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), le parti de la Voie démocratique, ainsi que les trois formations de la Fédération de la gauche démocratique (FGD).

Par ailleurs, les lanceurs de cet appel indiquent qu’une conférence de presse est prévue le 30 mars au siège du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) à Rabat. La rencontre permettra de donner les grandes lignes des futures démarches revendicatives du collectif.

Ce communiqué a été publié quelques jours après un appel à la mobilisation, initié par une soixantaine d’associations actives en France, en Belgique et au Maghreb. Celle-ci y affirment leur «soutien total à la lutte légitime de la population de Jerada (nord-est du Maroc), mobilisée depuis plus de trois mois pour des revendications sociales et économiques de base, souvent de survie».

Elles ont notamment exigé «l’arrêt de la répression contre les mouvements sociaux au Maroc, la libération de tous les prisonniers politiques et l’ouverture de négociations sérieuses avec les représentants des mouvements sociaux sur leurs revendications».