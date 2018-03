OCP : Les détails de l’usine d’engrais en Ethiopie

L’Office chérifien des phosphates (OCP) continue son expansion en Afrique. Une gigantesque usine d’engrais est actuellement en construction dans l’est de l’Ethiopie, indique le site Geopolis Afrique de France Info.

«L’usine sera érigée dans la ville de Dire Dawa, à 445 kilomètres d’Addis-Abeba, non loin des ports de l’océan Indien. Elle alimentera l’agriculture éthiopienne et exportera une partie de sa production, via les ports de Djibouti et du Somaliland», ajoute la même source.

La capacité de production de cette usine «sera portée progressivement à 3,8 millions de tonnes par an, pour un coût de 3,7 milliards de dollars». Le projet devrait générer la création de 1 200 emplois pendant la phase de construction.

La première unité de production, «d’une capacité de 2,5 millions de tonnes d’engrais», verra le jour d’ici 2022. Ce complexe industriel permettra à l’Ethiopie «d’atteindre rapidement l’autosuffisance», puisque le pays «importe actuellement 900 000 tonnes d’engrais par an».

Le complexe industriel va être «totalement achevé à l’horizon 2025 pour une production potentielle de 3,8 millions de tonnes par an», précise Geopolis Afrique. Le coût de 3,7 milliards de dollars concerne l’usine, la logistique, le stockage et les transports.