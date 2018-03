Un consulat mobile à Porto pour les Marocains installés dans le nord du Portugal

Une unité des services consulaires de l’ambassade du Maroc à Lisbonne a été déployée samedi dans la ville de Porto en vue de faciliter les démarches administratives pour les Marocains installés dans le nord du Portugal.

Plusieurs citoyens marocains ont bénéficié, à cette occasion, d’un large éventail de services administratifs relatifs à l’inscription sur les registres de l’État civil, aux demandes de carte d’identité et de passeports, à l’immatriculation ou encore à la traduction de documents, a indiqué Abdelaziz Fandi, chargé des affaires consulaires à l’ambassade du Maroc au Portugal.

Ce consulat mobile, organisé dans un espace relevant de l’Association Essalam des immigrés marocains et de l’amitié luso-arabe à Porto, a connu une grande affluence des MRE installés dans la région du nord, mais aussi de la part de citoyens portugais mariés à des Marocains, a précisé le responsable.

Le président de l’Association Essalam, Hamou Amgoun, s’est félicité de l’organisation de cette initiative qui s’est déroulée dans une ambiance positive, bénéficiant à un nombre important de citoyens marocains installés dans le nord du Portugal.

Plusieurs ressortissants marocains venant de Porto, Aveiro, Braga, Vila Real ou encore Guarda ont pu bénéficier de services consulaires comme la délivrance du passeport biométrique et de la carte d’identité nationale, a-t-il indiqué à la MAP.

M. Amgoun a également fait savoir que l’association a contacté auparavant les personnes intéressées par ces services et posté l’annonce sur les réseaux sociaux, ajoutant que cela s’inscrit dans le cadre des efforts de l’association et de son rôle d’intermédiaire entre les MRE et les autorités marocaines ou portugaises.