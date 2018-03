Comme Mezouar en 2014, Bourita devrait se rendre à Al Qods

Nasser Bourita devrait se rendre à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, et probablement à Al Qods le 27 mars. Une visite annoncée par le secrétaire général du ministère palestinien des Affaires étrangères, Tayssir Jaradat, dans des déclarations à l’agence de presse turque Anadolu, rapportées par des médias arabes.

La prochaine visite du ministre des Affaires étrangères en Palestine s’inscrit dans un contexte particulier. Le 31 janvier à Bruxelles, le royaume a pris part, pour la première fois, à la réunion annuelle du Groupe de coordination des donateurs pour le peuple palestinien, le Comité de liaison ad-hoc. Ce mécanisme, créé en 1993 au lendemain de la signature des accords d’Oslo entre Palestiniens et Israéliens, a pour objectif de préserver la vision d’une solution fondée sur la coexistence de deux États.

Sans oublier les informations de plus en plus persistantes sur le projet de Donald Trump, baptisé l’«Accord du siècle», pour le règlement de la question palestinien en échange d’une normalisation des pays arabes avec Israël. Le Maroc entend y jouer un rôle, d’autant que ses alliés arabes, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, y sont fortement engagés.

Mezouar s’était rendu à Al Qods en septembre 2014

Ce déplacement du chef de la diplomatie marocaine dans la ville sainte occupée par Israël, ainsi qu’à Ramallah, n’est pas sans précédent. En septembre 2014, Salaheddine Mezouar, alors ministre des Affaires étrangères, s’était rendu dans les deux villes.

A Ramallah, il avait remis un message écrit du roi Mohammed VI au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. A Al Qods, il avait accompli la prière d’Al Asr au sein de la mosquée Al Aqsa, et échangé quelques amabilités avec le «Mufti» de la ville sainte, le cheikh Mohamed Hussein Adnane Al Husseini.

Abdelkbir Alaoui M’Daghri a lui aussi effectué de son vivant de nombreux déplacements à Al Qods en sa qualité de directeur général de l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif, afin de superviser l’état d’avancement de projets financés par l’institution. Celle-ci a été créée en 1998 sur initiative du roi Hassan II pour préserver les droits arabo-islamiques dans la ville sacrée.

Toutes ces visites à Al Qods ont été rendues possibles grâce à la bénédiction des autorités israéliennes. Pour rappel, Israël occupe entièrement la ville depuis 1967.