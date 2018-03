États-Unis : Caché pendant 16 ans au Maroc, un fugitif finit par se rendre

Près de 16 ans après avoir fui au Maroc suite à son inculpation dans le cadre d’une fraude bancaire de 2,8 millions de dollars, un homme de 49 ans est actuellement détenu dans un établissement fédéral américain, d’après le site d’information NJ, basé dans l’État du New Jersey (nord-est).

Steven Nacim a accepté de se rendre dans les locaux du FBI vendredi matin après être retourné aux États-Unis. Il devait comparaître devant la cour fédérale hier après-midi, ont annoncé les autorités.

Un mandat avait été émis contre lui le 31 juillet 2002, après qu’un grand jury fédéral l’a accusé de fraude bancaire. Les autorités marocaines avaient vérifié auprès du FBI que Steven Nacim se trouvait bien au Maroc, mais les États-Unis et le royaume n’avaient pas, à l’époque, signé de convention d’extradition.

«Au cours de ces dernières années, nous avons pris plusieurs fois contact avec lui pour lui rappeler qu’il était toujours recherché aux États-Unis», a déclaré l’agent spécial du FBI, Ed Koby.

Avec d’autres complices, l’homme aurait acheté des ordinateurs et du matériel informatique à des entreprises du New Jersey, de l’État de New York, de Pennsylvanie et de Californie avec des chèques sans provision. La marchandise était ensuite expédiée au Maroc, d’après les autorités américaines. Lui et ses complices exploitaient une entreprise dénommée «Computers 3000» qui opérait à la fois aux États-Unis et au Maroc, à Casablanca, selon le FBI.

Steven Nacim, qui vivait autrefois dans le comté de Bergen, a été naturalisé américain.