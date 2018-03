Les rédactions de Medi 1 TV et Medi 1 Radio à bout de souffle ?

Les rédactions de Medi 1 TV et Medi 1 Radio en ont manifestement gros sur le cœur. Dans une longue lettre en date du 31 décembre dernier signée par «la rédaction francophone de Medi 1 Radio», à laquelle Yabiladi a pu avoir accès, les journalistes dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, des pressions particulièrement accrues et l’absence de dialogue.

Adressée à la direction, la lettre a par ailleurs été envoyée en copie à Bruno Joubert, président de la Compagnie internationale de radio et de télévision (CIRT) basée à Paris. Medi 1 est effectivement détenue par le Maroc et la France, par l’intermédiaire de la CIRT.

Pêle-mêle, les signataires évoquent l’alourdissement de la charge de travail, surtout depuis 2014, année du lancement de l’antenne Afrique de Medi 1 Radio, la fréquence des flashs d’information et leur multiplication, les sanctions et suspensions arbitraires contre des journalistes, ou encore la brutalité de certaines décisions, prises sans concertation.

Des dysfonctionnements d’ordre managérial

Une source ayant requis l’anonymat fait état de «décisions qui étaient prises sans qu’on ait toutefois les conditions optimales [de les mettre en application]. On savait très bien que ça pouvait nous conduire droit dans le mur, mais on était obligé de suivre. La logique du management, c’était d’avancer à tout prix. Quand on faisait remonter certains problèmes quotidiens auprès de la direction de la rédaction, on ne nous écoutait pas. Il fallait juste avancer, avancer, avancer, peu importe le prix».

D’après nos informations, la grille de la chaîne changeait également très fréquemment, y compris en plein milieu de l’année, avec de nouveaux programmes et de nouveaux concepts. Difficile par conséquent pour la rédaction de s’adapter à des changements visiblement inopinés et brutaux.

Il s’agirait donc de dysfonctionnements d’ordre managérial, témoigne une autre source sous couvert d’anonymat, contactée par nos soins. «Concrètement, ça ne nous empêche pas de travailler, mais il y a un vrai problème de communication et d’organisation. On ne peut pas concevoir de travailler avec des journalistes en pensant rentabilité et compétitivité, en ayant une vision industrielle d’un média», indique notre source.

Une troisième renchérit : «On subit des décisions en lien avec le travail de la rédaction qui arrivent souvent de manière brutale et unilatérale, sans aucune consultation. C’est très, très difficile de faire entendre raison à la direction lorsqu’il y a des choses qui ne vont pas. On est déjà sur des plannings assez tendus pour assurer nos rendez-vous d’antennes, et on nous ajoute par exemple du travail à faire parce qu’il y a eu une démission dans un autre service.»

Il est aussi question de rédacteurs en chef sans cesse décrédibilisés. «Il y a véritablement un grand manque de respect de la part de la direction vis-à-vis des journalistes. C’est certain. Le principe, c’est toujours d’accepter ce qu’on nous demande. A partir du moment où il y a contestation, ça passe mal», ajoute-t-elle encore.

Nous avons tenté de joindre la direction de Medi 1 TV et Medi 1 Radio, sans succès.