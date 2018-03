Diwan Awards 2018 : Douze compétences maroco-belges primées

La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée dans le prestigieux Palais des Expositions du Heyzel, en présence de plusieurs personnalités belges et marocaines. DR

La 6ème édition des Diwan Awards-Prix d’Excellence des Compétences MRE de Belgique, a couronné, vendredi soir à Bruxelles, douze jeunes talents distingués en 2018 pour leurs parcours ou actions remarquables, voire leurs bonnes pratiques au sein de la communauté belgo-marocaine.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi 36 nominés soutenus par un vote du public dans douze catégories.

Ainsi, le prix de l’Avocat de l’année est revenu à Jamila Akif, alors que le festival «Labelle Hip Hop» de Fatima Elajmi, qui promeut les arts urbains au féminin, s’est distingué dans la catégorie «Art & Culture».

De son côté, Saloua Berdai, professeure et chercheuse spécialisée dans la démence des personnes âgées issues de l’immigration, a remporté le prix de l’«Enseignement».

Le chercheur Lahcen El Hiki a été primé dans la catégorie «Ingénieurs», tandis que l’initiative Brussels Play for Peace s’est vue attribuer le prix «Sports».

De plus, Medina Bouraza a été élue association de l’année pour ses activités culturelles et de soutien scolaire développées en marge de son caractère sportif centré sur la pratique du futsal (sport apparenté au football), alors que Rihab Hajjaji a été consacrée Femme de l’année. Gestionnaire de projet chez IBM, cette dernière a fondé l'association PEP!, qui vise à améliorer la situation des jeunes défavorisés via le coaching.

La gynécologue Sarah Dahman Saidi a été récompensée dans la catégorie «Médecine et Santé», Fouad El Idrissi dans la catégorie «Architecture» et Mouhcine Snoussi dans la catégorie «Straters & Entreprise», pour son fonds d’investissement destiné à des projets orientés vers l’intelligence artificielle et la robotique.

Quant au Prix du Jury, il a été décroché par l’Académie de Quartier Molenbeek, une initiative citoyenne qui vise à s’investir dans la vie sociale et à porter les préoccupations locales au niveau politique.