Le Marocain Intelcia s’implante à Madagascar et à l’île Maurice

Karim Bernoussi, président-directeur général du groupe Intelcia, annonce dans un communiqué l’intégration des sites d’externalisation d’outre-mer Télécom Maurice et Madagascar, qui porteront désormais le nom et les couleurs d’Intelcia.

A cette occasion, Karim Bernoussi et Youssef El Aoufir, directeur général de l’entreprise, accompagnés des membres du comité de direction, ont inauguré les sites Intelcia Madagascar à Antananarivo, sous les hauts patronages du ministre des Postes, de la télécommunication et du développement numérique, du ministre de l’Emploi, de l’enseignement technique et de l’enseignement professionnel, et du ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé. L’ambassadeur du Maroc, Mohamed Benjilani, était également présent.

«Cette opération s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’expansion des activités du groupe en Afrique et dans l’Océan indien, en droite ligne avec la politique Sud-sud prônée par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohamed VI», indique le groupe.

Le choix de s’implanter à Madagascar et à Maurice «revêt un véritable potentiel de croissance pour le groupe Intelcia, compte tenu de la qualité des bassins d’emplois, de l’expertise développée sur certains métiers de la relation clients et de l’intérêt économique pour ses clients».