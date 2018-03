Turin : Le Maroc bat la Serbie 2-1 en match amical

La sélection marocaine s'est imposée face à la Serbie en match amical, vendredi soir, au stade olympique de Turin, en Italie, par deux buts à un (2-1), dans le cadre des préparatifs en vue de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Après un début de match plutôt équilibré, les hommes d'Hervé Renard ont peu à peu imposé leur style de jeu avec une meilleure occupation de terrain et une prestation globalement convaincante de la défense face à une équipe serbe motivée.

A la 29ème minute, les Lions de l’Atlas parviennent à ouvrir le score grâce à un penalty converti par le meneur de jeu marocain de l'Ajax Amsterdam Hakim Ziyech. Huit minutes après, les Aigles de Serbie parviennent à égaliser par Dusan Tadic, bien servi au point de penalty.

La deuxième réalisation des coéquipiers de Mehdi Benatia ne tarde pas à se concrétiser, lorsque Khalid Boutaib marque un superbe but de la tête sur une passe aussi magnifique que décisive de Ziyech, à la 40ème minute.

Le score n’a pas changé jusqu’à la fin du temps réglementaire en dépit d’une multitude de contre-attaques de l'équipe serbe, sans toutefois vraiment inquiéter le portier marocain.

Cette rencontre est le premier test en amical cette année des Lions de l'Atlas qui doivent également affronter la sélection de l’Ouzbékistan mardi prochain à Casablanca.

Elle a été l’occasion pour le sélectionneur national d’effectuer quelques réglages tactiques, mais aussi d’essayer des dispositifs en attaque avec notamment la première apparition chez l’équipe A de Ayoub El Kaabi, la perle de la Renaissance de Berkane.

La Serbie, absente lors de l’édition 2014 s’est qualifiée pour le Mondial 2018 en terminant première de son groupe de qualification grâce à sa victoire contre la Géorgie (1-0). Les Serbes ont été placés dans le groupe C aux côtés du Brésil, du Costa Rica et de la Suisse, alors que le Maroc évoluera dans le groupe B aux côtés du Portugal, l'Espagne et l’Iran.