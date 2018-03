La mosquée Hassan II et la tour Maroc Telecom célèbrent la Earth Hour en éteignant leurs lumières

La «Earth Hour 2018» aura lieu ce samedi dans le monde. Le Maroc s’y met aussi. La mosquée Hassan II et la tour Maroc Telecom éteindront leurs lumières samedi 24 mars, de 20h30 à 21h30.

L’opération «Earth Hour 2018» est un engagement pour la lutte contre le changement climatique. C’est «une heure pendant laquelle citoyens, pouvoirs publics et acteurs économiques sont invités à éteindre les lumières pour promouvoir l’économie d’énergie», indique Maroc Telecom dans un communiqué de presse.

De plus, les enseignes lumineuses des agences commerciales et autres bâtiments de la société de télécommunication «seront également éteintes ainsi que les lumières et les appareils non essentiels», ajoute la même source.

La mosquée Hassan II participera également à l’événement.

Le Maroc prend part à la 11e édition du «Earth Hour» («Une heure pour la planète»), une manifestation annuelle organisée chaque dernier samedi du mois de mars. Elle a été initiée par le World Wide Fund for Nature (WWF - Fonds mondial pour la nature) et consiste à éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques non essentiels pendant une heure, afin de promouvoir l’économie d’énergie et la réduction de l’émission de gaz à effet de serre.